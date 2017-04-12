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12 Nisan 2017 Çarşamba
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    • İSTİHDAM GEZİLERİ DEVAM ETTİ

    Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ile birlikte İlimizde faaliyet gösteren 4 fabrikaya ziyarette bulunarak hem fabrikaların çalışma faaliyetlerini inceledi hem de işletmelerdeki istihdam artışı konusunda görüş alış verişinde bulundular.

    12 Nisan 2017 Çarşamba 10:27
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    İSTİHDAM GEZİLERİ DEVAM ETTİ

    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘İstihdam Seferberliği’ çağrısına destek vermek amacıyla Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı AlaaddinYılmaz,TSO Başkanı Türker Ateş, İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın ve Bolu OSB Müdürü Mustafa Gülen Öz-Pres AŞ, Elite Gaz, Alsa Brode ve GBS Gentaş  fabrikalarını ziyaret etti.

     

    Ziyaretlerde Vali Baruş ve beraberindeki heyeti Öz-Pres AŞ’de Fabrika Müdürü Selçuk Kahveci, Elite Gaz fabrikasında Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koyuncu, Alsa Brode’de Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Sakarya ve GBS Gentaş fabrikasında Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman karşıladı.

     

    ÜRETİM ALANLARI GEZİLDİ

     

    Vali Baruş ve beraberindeki  heyet, fabrikaların çalışan sayıları ve cirolarıyla  büyük ölçekli işletme sınıfına giren, üretilen ürünlerin önemli bir bölümünün de yurt dışına ihraç edildiği bu fabrikalarda, üretim ve istihdam durumu hakkında yönetim kadrosundan brifing aldı.

     

    Yeni istihdam olanaklarının yaratılması ile ilgili olarak fabrika yetkilileri ile görüşmelerde bulunan Vali Baruş ve beraberindeki heyet,  fabrikaların üretim birimlerini de dolaşarak, çalışanlarla sohbet etti.

     

    “YILSONUNA KADAR 3 BİN HEDEF BELİRLEDİK”

     

    İstihdam seferberliği kapsamında yapılan ziyaretler  sonrası açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Aydın Baruş, “Bugünde 4 işletmemizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerdeki tek amaç istihdam konusu değil tabi ki, bunun yanında sanayi kuruluşlarımıza destek vermek, onları cesaretlendirmek, yapacakları yeni yatırımlar varsa onlara ilişkin problemlerini çözmektir. Biz her konuda onların yanındayız. Onlar da bu ziyaretlerimizden son derece memnun kalıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği istihdam seferberliği kapsamında daha önce yapmış olduğumuz genel toplantıda bahsedilen konuları yine ziyaretlerimizde konuşuyoruz. Bu çalışmaların olumlu neticelerini görüyoruz. Bugün itibariyle yılbaşından bu yana Bolu’da özel sektörde 9 Nisan 2017 itibariyle 2 bin 14 istihdam artışı sağlandı. Biz Mart Ayı sonuna kadar hedef olarak 2 bin sayısını belirlemiştik. 2017’nin yıl sonuna kadar da kendimize 3 bin olarak da bir hedef belirledik. Bu hedefi de kolayca yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim temennimiz tüm işverenlerimizin devletimizin vermiş olduğu istihdam teşvik desteklerinden istifade etmesidir. 2016 yılı Aralık Ayı sonu itibariyle işletmelerimizin çalıştırdığı işçi sayısına yapılan her ilavede işverenlerimiz bu ek destekten yararlanıyor ve sigorta ve vergi giderlerinin tümü  devletimiz tarafından karşılanıyor. İlimiz genelinde 2016 sonu itibariyle 56 bin civarında özel sektörde çalışan işçimiz var. İstihdamdaki artış yaklaşık % 3,5’lik bir orana denk geliyor ki İlimiz için bu iyi bir rakamdır. Bundan sonra da artışın süreceğini düşünüyoruz” dedi.

     

     

     

     

    VALİ BARUŞ’TAN İŞ ARAYANLARA DUYURU: “MUTLAKA İŞKUR’A KAYDOLUN”

    Vali Aydın Baruş konuşmasının devamında ise iş arayanlara mutlaka İŞKUR’a kaydolmaları duyurusunu yaparak, “Tüm iş arayan kardeşlerimize duyurmak istiyorum. Mutlaka İŞKUR’a kaydolsunlar. Çünkü İŞKUR’da boş iş pozisyonlarında hangi alanda, hangi işçiye ihtiyaç duyulduğunun kayıtları var. O ihtiyaçlar çerçevesinde İŞKUR Müdürlüğümüz bu talepleri değerlendirerek gerekli işlemleri yapıyor. Bolu’da çok iyi işletmelerimiz var ve bunları gördükçe  mutlu oluyoruz. Özellikle bu yıl beyaz eşya sektörüne sağlanan ve Hükümetimiz tarafından açıklanan vergi indirimleri ilimiz ekonomisinde çok ciddi bir hareketlenme sağladı. ” ifadelerini kullandı.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Bolu

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