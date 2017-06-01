Haber: BMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘İstihdam seferberliği’ çağrısına yönelik büyük ölçekli işletmelerde temaslarını sürdüren Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve TSO Başkanı Türker Ateş, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Selena Yapı, Bal Orman ve Tansel Elektrik fabrikalarını ziyaret etti. Ziyaretlerde Baruş ve Yılmaz’a İşkur İl Müdürü İsmail Yalçın ile OSB Müdürü Gülen’de eşlik etti.

Vali Baruş ve Başkan Yılmaz’ın öncülüğündeki heyet, ciroları ve çalışan sayıları ile “büyük ölçekli işletme” sınıfına giren, üretilen ürünlerin büyük bölümünün de yurt dışına ihraç edildiği fabrikalarda, fabrika sahipleri ve ilgili yönetim kadrosundan brifing alarak, İşkur’un “İş başı eğitim programı” ve 687 sayılı KHK ile yasalaşan “İşveren Teşviği” hakkında bilgiler verdi. Her iki uygulamanın işletmelere önemli avantajlar sağladığını anlatan heyet, çalışan sayılarını arttırarak işsizliğin düşürülmesi konusunda fabrika sahiplerinden sorumluluk üstlenmelerini istedi. Fabrika sahipleri ve yöneticileri ile gerçekleşen toplantı sonrasında üretim birimlerini de dolaşan Baruş ve Yılmaz, çalışanlarla sohbet etti.