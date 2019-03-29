İstihdam seferberliğine tam destek

Haber: BMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan istihdam seferberliği çağrısına beyaz et sektörünün öncü kuruluşlarından, ilimizde faaliyet gösteren Erpiliç, tam destek vermeye devam ediyor. Binlerce kişiye istihdam sağlayan Erpiliç’ten istihdam seferberliği ile ilgili yapılan açıklamada istihdamın önümüzdeki aylarda daha da artırılacağının altı çizildi.

“BURASI ERPİLİÇ; BURADA İŞ VAR, BURADA AŞ VAR, BURADA GELECEK VAR”

Erpiliç’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam; üretmek demektir. İstihdam; üreterek kalkınmak demektir. İstihdam; yerli ve milli markalarla kendi yetişmiş insan gücünü birleştirerek, ülkenin yarınlarına değer ve zenginlik katmak demektir. Erpiliç olarak kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin refah düzeyini artırmak için çalışıyoruz. İşimizden kazandığımızı yine işimize yatırarak, ülke insanımıza iş ve umut olmayı sürdürüyoruz. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen ülkemize ve milletimize olan inancımızı koruyor, yeni istihdamlar açarak büyüme hamlelerimizi devam ettiriyoruz. 2018 yılı başında 2.750 kişi olan çalışan sayımızı 2019 Mart ayı itibarıyla 3.300 kişiye çıkarmış bulunuyoruz. Gelecek aylarda istihdam sayımızı 3.500 kişiye çıkarak bir yıl gibi kısa bir zaman diliminde istihdamımızı %25 artırmış olacağız. Burası Bolu, burası Erpiliç; Burada iş var, burada aş var, burada gelecek var.”

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 13:19