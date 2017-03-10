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10 Mart 2017 Cuma
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    • İstihdam toplantısı gerçekleşti

    Yurt genelinde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Gerede Kaymakamlığı öncülüğü düzenlenen istihdam koordinasyon toplantısı 09 Mart 2017 Perşembe günü İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

    10 Mart 2017 Cuma 16:30
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    İstihdam toplantısı gerçekleşti

    Haber: BMA

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yurt genelinde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Gerede Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen ilçe ekonomi ve istihdam koordinasyon toplantısı 09 Mart 2017 Perşembe günü İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Kaymakamı Cengiz Ünsal, Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muharrem Kazan öncülük etti. Toplantıya Oda Başkanları, İl Müdürleri, İl ve İlçe Kurum Amirleri ve 10 kişiden fazla işçi çalıştıran işverenler katıldı.  Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı konuşmada; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir çağrıda bulundu, seferberlik ilan etti. Biz daima Cumhurbaşkanımız yanındayız. O’nun gösterdiği hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sene çok önemli bir sene. Arzu ettiğimiz hedeflere ulaşabilirsek, bundan sonraki süreçte daha başarılı olacağız. Seferberlik kapsamında ilçelerimizdeki iş adamlarımız ile bir araya geliyoruz, Kendi imkânlarımızla gerçekten bu millete hizmet edecek, bu ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak, bu ülkede daha huzurlu ve müreffeh bir şekilde yaşanmasına vesile olacak olanın yanındayız. Her artı istihdam, yeni bir iş, aş demektir. İş dünyasına çok önemli görevler düşüyor. Bu görevlerin uygulayıcısı ve paydaşları olarak bir araya geldik. Türkiye'ye yurt dışından sistemli olarak yöneltilen bir sindirme, yıldırma, itibarsızlaştırma, güçsüzleştirme gayretleri var. Bunların üstesinden gelebilmenin tek yolu; ülke olarak ittifak halinde diye tabir edilebilir bir ekonominin canlanması için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Bu insanlara, bu ülkelere verilecek en iyi cevap güçlü bir Türkiye oluşturmak. Güçlü ülkenin temel taşlarından bir tanesi de güçlü ekonomi, Daha fazla istihdam, daha fazla üretim olursa ekonomi yukarıya doğru çıkacak. Hepinizin görev bilincinde olduğunu biliyoruz. Yapmamız gerekenler bunlar" diye konuştu.

    Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ise yaptığı konuşmasında “Ülkemiz, gelişme yolunda ilerlemesini hızla sürdürüyor. Devletimiz; altyapı, ulaşım, telekomünikasyon, iletişim, sağlık ve diğer birçok alanda  kalkınma adına olağanüstü yatırımlar gerçekleştirdi. Hâlihazırda devam eden çok sayıda projeler var. Tabi istihdam demek, sadece işçi yada kalifiye eleman alıp çalıştırmak anlamına gelmemeli. İstihdam demek; üretim demek, üretim sonucunda zenginlik demek, vatandaşlarımız için belli bir düzeyden sonra yaşam konforundaki yükseliş demek, ihracat demek ve bunun sonucu olarak vatandaşımız için yüksek gelir seviyesi demek, şirketlerimiz için büyüme ve gelişme demektir. Kıymetli arkadaşlar, değerli işverenlerimiz zaten sizler büyük bir özveri ile ilçemizin, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için çalışıyorsunuz. Bizler kamu görevlileri olarak milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz, sizlerde iş yeri açarak, fabrika açarak, üreterek istihdama katkı sağlayarak bu devlete hizmet ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın başlatmış olduğu istihdam seferberliğine iş yerinizin büyüklüğüne göre, çalıştırdığınız işçi sayısına göre belirli bir oranda yeni işçi alarak bu kampanyaya destek olmanızı istirham ediyorum” dedi. Ardından yapılan istişareler neticesinde iş adamları firma büyüklüğüne göre bir, iki, üç personel alımı sözü verdi. Bu toplantıların işçi alımlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: Yurt, Genelinde, Başlatılan, Istihdam, Seferberliği

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