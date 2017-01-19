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19 Ocak 2017 Perşembe
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    • İstihdam toplantısı

    2017 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 1'inci Olağan Toplantısı Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında yapıldı. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü ve karara bağlandı.

    19 Ocak 2017 Perşembe 09:01
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    İstihdam toplantısı

    Haber; BASIN BÜLTENİ

    Valilik Abant Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İsmail Yalçın ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, “2016 yılının son toplantısından bugüne kadar ilimizdeki istihdam gelişmelerine yönelik konuları değerlendirmek üzere bir araya geldik. Gündemimizde mevcut olan 6 madde var. Bu maddeleri birlikte değerlendireceğiz ve sonrasında da sizlerin görüşlerini alarak ilimiz istihdamının sorunlarını çözme yönünde irade sergileyeceğiz, çözüm önerileri üreterek de istihdama katkı sağlayacak hususları tek tek belirleyeceğiz” dedi.

     Kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, işe yerleştirme faaliyetleri kapsamında 2016 yılında 3346 kişinin işe yerleştirildiğini, işbaşı eğitim programı kapsamında da yaklaşık bin 100 kişiyi işe yerleştirdiklerini söyledi. İşe yerleştirilenlerin işte kalma oranının % 96 gibi yüksek bir oranla başardıklarını kaydederek yine bu programdakilere 7 milyon 365 bin TL ödeme yapıldığını kaydetti.

    Diğer faaliyetler kapsamında da kurul üyelerine bilgiler aktaran Yalçın, 2016 yılı içerisinde 2 bin 581 kişiye işsizlik maaşı ödendiğini, düzenledikleri kurslarda 955 kişiye eğitim verdiklerini kurula iletti.

    Anahtar Kelimeler: 2017, Yılı, İl, İstihdam, Mesleki

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