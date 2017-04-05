BASIN BÜLTENİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın başlattığı ‘İstihdam Seferberliği’ çağrısına destek vermek amacıyla Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı AlaaddinYılmaz,TSO Başkanı Türker Ateş, İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın ve Bolu OSB Müdürü Mustafa Gülen binlerce kişinin çalıştığı Akpiliç Yem, SchottOrim Cam, Tayeks Tekstil, Gezer Ayakkabı ve Petek Metal fabrikalarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde Vali Baruş ve beraberindeki heyeti Akpiliç AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksoy, SchottOrim fabrikasında Fabrikalar Müdürü Mustafa Yılmaz ile Bolu Fabrika Müdürü Kadir Çalışkan, Tayeks Tekstil fabrikasında Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, Gezer fabrikasında Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım ile Fabrika Müdürü Harun Kaptan ve Petek Metal fabrikasında Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Durmaz karşıladı.

ÜRETİM ALANLARI GEZİLDİ

Vali Baruş ve beraberindeki heyet, fabrikaların çalışan sayıları ve cirolarıyla büyük ölçekli işletme sınıfına giren, üretilen ürünlerin önemli bir bölümünün de yurt dışına ihraç edildiği bu fabrikalarda, üretim ve istihdam durumu hakkında yönetim kadrosundan brifing aldı.