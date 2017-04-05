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05 Nisan 2017 Çarşamba
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    • İstihdam ziyaretleri devam ediyor

    Bolu Valisi Aydın Baruş ve beraberindeki heyet 5 fabrikaya ziyarette bulunarak hem fabrikaların çalışma faaliyetlerini inceledi hem de işletmelerdeki istihdam artışı konusunda görüş alış verişinde bulundular.

    05 Nisan 2017 Çarşamba 10:31
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    İstihdam ziyaretleri devam ediyor
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    BASIN BÜLTENİ
    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘İstihdam Seferberliği’ çağrısına destek vermek amacıyla Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı AlaaddinYılmaz,TSO Başkanı Türker Ateş, İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın ve Bolu OSB Müdürü Mustafa Gülen binlerce kişinin çalıştığı Akpiliç Yem, SchottOrim Cam, Tayeks Tekstil, Gezer Ayakkabı ve Petek Metal fabrikalarını ziyaret etti. 
    Ziyaretlerde Vali Baruş ve beraberindeki heyeti Akpiliç AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksoy, SchottOrim fabrikasında Fabrikalar Müdürü Mustafa Yılmaz ile Bolu Fabrika  Müdürü Kadir Çalışkan, Tayeks Tekstil fabrikasında Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, Gezer fabrikasında Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım ile Fabrika Müdürü Harun Kaptan ve Petek Metal fabrikasında Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Durmaz karşıladı. 
    ÜRETİM ALANLARI GEZİLDİ
    Vali Baruş ve beraberindeki  heyet, fabrikaların çalışan sayıları ve cirolarıyla  büyük ölçekli işletme sınıfına giren, üretilen ürünlerin önemli bir bölümünün de yurt dışına ihraç edildiği bu fabrikalarda, üretim ve istihdam durumu hakkında yönetim kadrosundan brifing aldı. 
    Yeni istihdam olanaklarının yaratılması ile ilgili olarak fabrika yetkilileri ile görüşmelerde bulunan Vali Baruş ve beraberindeki heyet,  fabrikaların üretim birimlerini de dolaşarak, çalışanlarla sohbet etti.

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