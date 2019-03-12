İstiklal Marşı’nın Kabulü kutlandı

Haber: Esra Öztürk

İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma Günü münasebetiyle Bolu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ümit Koçak, BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Bolu Anadolu Lisesi Müdürü Fuat Durmuş günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, “Bayrağımız, İstiklal Marşımız milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez değerlerdir. İstiklal Marşını sevmek ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşını coşkuyla söylemek ülkemize sahip çıkmaktır. İstiklal Marşını vakur bir şekilde okumak bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise onurumuza sahip çıkmaktır. İstiklal Marşını iyi anlayabilmek için Mehmet Akif’i iyi bilmek, onun topladığı milli mücadele ruhunu yakından tanımak bu ruhu hakkıyla hissetmektir” dedi.

İstiklal Marşını ezbere okuma yarışmasında birinci olan Kültür İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Buğlem Berra Önal’ın sahneye çıkıp istiklal marşını okuması izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

12 Mart İstiklal Marşının kabul edildiği gün ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü kapsamında düzenlenen “Milletin Sesi Mehmet Akif” temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezbere okuma yarışmasında dereceye giren Kültür İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Buğlem Berra Önal, 50. Yıl İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi İdil Yıldız, Köroğlu ilkokulu 1. Sınıf Öğrencisi Berra Ezgi Erel’e Valimiz Sayın Ahmet Ümit tarafından ödülleri takdim edildi.

Resim yarışmasında 1. olan Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Gülce Naz Gökyıldız, 2. olan Sakarya İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Adasu Kandemir, 3. olan 60. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Edanur Biçer’e ödülleri Garnizon Komutan vekili Albay Ümit Koçak tarafından verildi.

Şiir yarışmasında 1. olan Alıçören Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Sezer, 2. olan 60. Yıl ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Asya Beğim Ersoy, 3. olan Karaköy TOKİ Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nazlı İrem Dağ’a ödülleri BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından takdim edildi.

Kompozisyon yarışmasında 1. olan Mustafa Çizmecioğlu Anadolu lisesi öğrencisi Meltem Sepetçi, 2. olan Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi öğrencisi Ülkü Dila Erdoğan,3. Bolu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Tuğba Ayça Altındaş ise ödüllerini Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu’nun elinden aldılar.

ORATORYO VE CANLANDIRMA BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Her anıyla izleyicileri gururlandıran programda Bolu Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırlamış olduğu “Bağımsızlık Türküsü” adlı oratoryo ve canlandırma gösterisi adeta İstiklal Marşımızın yazıldığı dönemi ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yaşadıklarını izleyicilere aksettirdi.

Bolu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sergiledikleri muhteşem performansın sonunda Bolu Valisi Ahmet Ümit ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe sahneye çıkarak öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.