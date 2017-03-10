BASIN BÜLTENİ

12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşımızın 96’ıncı yıl dönümü ile Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma programı ülke genelinde olduğu gibi Bolu'da da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa Bolu Valisi Aydın Baruş, Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Abdulkadir Kavuncu, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program İzzet Baysal Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Sönmezel’in günün anlam ve önemine belirten bir konuşması ile devam etti.

İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuma yarışmasında Bolu birincisi olan 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu öğrencisi Elif Ada Coşkun’un İstiklal Marşını okuması izleyicilerden büyük alkış aldı.

Daha sonra ise “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif” temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödülleri öğrencilere Bolu Valisi Aydın Baruş ve diğer protokol üyeleri verdi.

Program Bolu Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı' konulu mizansen ile devam etti.

Mizansen sergilenirken, türkü ve tiyatro oyununda başarılı roller üstlenen ve anlatmak istedikleri duyguları seyircilere usta tiyatro oyuncularını aratmayacak derecede aktaran okul öğrencileri programın sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Programın sonunda Bolu Valisi Aydın Baruş ve beraberindekiler sahneye çıkarak programı hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.