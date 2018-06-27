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27 Haziran 2018 Çarşamba
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    • İstilacı türler kontrol altında

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda, Yeniçağa Gölü İstilacı türler Stok Tespit Çalışması amacıyla toplantı yapıldı.

    27 Haziran 2018 Çarşamba 11:44
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    İstilacı türler kontrol altında

    Haber: Semih Baykal

    Toplantıya İl Müdürü İzzet Murat, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü görevlileri, Isparta Eğridir Su ürünleri Araştırma Enstitüsü görevlileri, paydaş kurumlar DSİ 53. Şube, 9. Şube Milli Parklar Bolu Şubesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayat ve Ekolojisi bölümü hocaları, S.S. Yeniçağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve Üyeleri, Mudurnu, Yeniçağa, Mengen İlçe Tarım Müdürleri ve Merkez Su Ürünleri Mühendisleri katılım gösterdi.

    Ulusal sulak alan komisyonunca onaylanan Yeniçağa Gölü Sulak alan yönetim planı kapsamında istilacı türlerin durumu ile ilgili olarak düzenli aralıklarla stok tespiti yapmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman ekip tarafından İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplantı düzenlenmiştir.

    Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Müdürü İzzet Murat; “Öncelikle paydaş kurumlarımıza ve katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Yeniçağa gölü sizlerin de bildiği gibi yol güzergahı üzerinde yer alan ve oldukça da büyük sayılabilen bunu yanında amatör balıkçılık faaliyetlerinin de yoğun olduğu bir zenginliğimiz. Fakat bir takım istilacı türler de bu gölümüzde yaşamlarını sürdürmektedir. Bu yapılacak çalışma ile istilacı türlerin stok tespit çalışmaları uzman ekiplerce yapılacak olup komisyona rapor olarak sunulacaktır. Uzman ekibimize ve mühendis arkadaşlarımıza başarılı ve sağlıklı çalışmalar diliyorum” dedi.

    Toplantı sonrası uygulamalı olarak stok tespit çalışmalarına geçilecek olup, uygulama Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Mühendislerince Yeniçağa Gölünde hafta boyunca gerçekleştirilecektir. Uygulama sonunda sonuçlar halkımız ile paylaşılacaktır.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

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