HABER BÜLTENİ

İlimizde uzun süredir devam eden kabuk böcekleri ile mücadelede çalışmaları çeşitlendirilerek devam ediyor. Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Haşat Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde görülen küçük Göknar Kabuk Böceği (Cryphalus piceae) ve Büyük Göknar Kabuk Böceği’ne (Pityokteines curvidens) karşı biyolojik ve mekanik mücadeleye başlandı. Sahada tuzak odunları hazırlanıp kuş yuvaları asılarak haftalık kontrollerin yapıldığı bildirildi. Çalışmaları yerinde denetleyen Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Osman Koru, ormanlarımıza büyük zarar veren böceklerle mücadelede çalışmaların aksatılmadan devam ettirilmesi ve görevli tüm personelin konuya duyarlı olması konusunda talimat verdi.