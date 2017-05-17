Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, mücadele çalışması kapsamında, endemik tür olan Abant Alası'nın yaşam alanını korumak ve genişletmek için istilacı tür olarak belirlenen kerevit, sazan ve gümüş balıklarının yakalanması için gölün belirli bölgelerine ağ bıraktı. Orman ve Su İşleri 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, yaptığı açıklamada, Abant Alası'nın varlığının devamı sağlamak ve neslini tüketecek tehlikeli türlerden gölün arındırılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu çalışmayı, mevcut doğal dengeyi bozmadan yıllara yayarak yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Gölde balıklandırma çalışmasının da sürdüğünü aktaran Karaağaç, "Abant Balık Üretim İstasyonu'nda üretmiş olduğumuz Abant Alası yavrularının göle bırakılması devam edecek. İstilacı türlerle olan mücadelemiz de sürecek. Dengeye oturana kadar, bu çalışmaları sürdüreceğiz." diye konuştu.