İstinaf mahkemesi 30 yılı onadı

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Geçtiğimiz yıl ilimiz Yeniçağa ilçesinde Dündar D.’ninöz kızına 11 yaşından beri tecavüz ettiği ortayaçıkmıştı. 16 yaşındaki genç lise öğrencisi D.D.babasından şikayetçi oldu. Kızının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonrasında açılan davanınduruşması Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Görülen davada mahkeme öz kızı D.D.’ye cinselistismarda ve evlilik teklifinde bulunan baba Dündar D.’ye 31 yıl 6 ay ceza verdi. En yüksek sınırdan cezaveren Ağır Ceza Mahkemesi Türk Ceza Kanununa göre 30 yıldan fazla ceza veremeyeceği için cezayı 30yıla düşürdü.

NE OLMUŞTU?

2017 yılında öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile Dündar D. hakkında dava açılmıştı. 2017Temmuz ayında görülen ilk duruşmada ortaya çıkan olayda genç lise öğrencisi D.D. yaşadıklarını bir biranlattı.11 yaşından bu yana 5 yıl boyunca öz babası tarafından cinsel tacize uğradığını psikologeşliğindeanlatan D.D., “11 yaşından beri öz babam beni hep taciz etti. Zaman zaman her gün zaman zamanda haftada 2-3 kez, sürekli olarak ellerini çamaşırlarımın içerisine sokarak hep tacizde bulundu. Annem bakkala bilegönderse babam karşı çıkıp, annemi bakkala göndererek tacizde bulunmayı sürdürüyordu. 5 yıl boyuncaneler çektiğimi bir Allah bir de ben biliyorum. Babam beni kimseye söylememem için tehdit ediyordu.Söylersem bile annemin dahi hiç kimsenin bana inanmayacağını söylüyordu” iddialarında bulundu.

SENİNLE EVLENECEM DEDİ

5 yıl boyunca öz babasının cinsel tacizine uğrayan 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kızın itirafı Ağır CezaMahkemesi heyetini bile şok etti. Genç kız ifadesinde, “Bir keresinde annen 2 yıl içerisinde ölecek ve bendeseninle evleneceğim diye bana söylemde bulundu. Bu teklife şok olmuştum” diyerek gözyaşı döktü.

DAYIM BABAMI DÖVDÜ

D.D. ifadesinde ayrıca, “Her gün tacizde bulundu. Bu duruma dayanamayarak, telefonla annemi aradım veher şeyi ona anlattım. O da dayıma anlattı. Annem ve dayım Gerede ilçesindeki okuluma gelerek benialdılar. Babam da gün evdeydi. Hatta annem o gün babamı arayarak, eve geleceğini söyledi. Babam da bugün gelme yarın gelirsin dedi. Dayım ve annemle birlikte gizlice eve geldik. Dayım kapının zilini çaldı.Babam benim eve geleceğimi tahmin ederek, kapıyı, üstünde sadece atletle açtı. Altında belden aşağıyahiçbir şey yoktu. Bunun üzerine dayım babamı döverek eve polis çağırdı. Öz babamdan şikayetçi vedavacıyım. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

ANNE DE DAVACI OLDU

Mahkemede eşinden davacı olan genç kızın annesi Fatma D., “18 yıllık evliyim. Kocamın böyle bir sapıkolduğunu bilmiyordum. Zaman zaman kendisinden şüpheleniyordum. Çünkü, sürekli olarak kızımı odayagetirip, gizli gizli konuşuyorlardı. Kızım söylediklerine inanıyorum” şeklinde konuşmuştu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi sapık babayı 30 yıl ağır hapis cezasına çarptırdıktan sonra dosyayı bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesine göndermişti, üst mahkeme Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara uyarak cezayı onadı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 16:15