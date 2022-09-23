1-İdarenin
a) Adı : GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KİTİRLER MAH. E.HÜKÜMET SK. NO:2 14900 GEREDE/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3743116700 - 3743116703
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İstinat Duvarı ve Panel Çit
b) Niteliği, türü ve miktarı :
43 m. İstinat Duvarı ve Panel Çit
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kabiller Mah. Hasbeyler Sokak (399 Ada 1 Parsel Yol Kenarı), Yenimahalle Emirdağ Sokak (518 Ada 6 Parsel Yol Kenarı), Kitirler Mah. Belkıs Sabancı Cad.(83 Ada 18 Parsel Yol Kenarı) Gerede/Bolu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 39 (OtuzDokuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
İstinat duvarı yapılacak
İstinat Duvarı ve Panel Çit yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/974267
1-İdarenin
YORUM EKLE