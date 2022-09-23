İstinat duvarı yapılacak

1-İdarenin

a) Adı : GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : KİTİRLER MAH. E.HÜKÜMET SK. NO:2 14900 GEREDE/BOLU

c) Telefon ve faks numarası : 3743116700 - 3743116703

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : İstinat Duvarı ve Panel Çit

b) Niteliği, türü ve miktarı :

43 m. İstinat Duvarı ve Panel Çit

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kabiller Mah. Hasbeyler Sokak (399 Ada 1 Parsel Yol Kenarı), Yenimahalle Emirdağ Sokak (518 Ada 6 Parsel Yol Kenarı), Kitirler Mah. Belkıs Sabancı Cad.(83 Ada 18 Parsel Yol Kenarı) Gerede/Bolu

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 39 (OtuzDokuz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

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