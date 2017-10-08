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08 Ekim 2017 Pazar
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    • İstişare toplantısına, Bolu damgası

    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Valiliği tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan “1. Bölge İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Bolulu sanayiciler ve kamu kurumu temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

    06 Ekim 2017 Cuma 00:48
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    İstişare toplantısına, Bolu damgası
    Haber; Aysun BEYKOZ

    Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı’nın ev sahipliğinde OSTİM OSB’de düzenlenen toplantıya, 1. Bölge illeri olan Aksaray, Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kırşehir, Sivas ve Yozgat’tan sanayi il müdürleri, KOSGEB temsilcileri ve sanayiciler katıldı. Toplantıda, yeni nesil OSB’lerin tanımı ile OSB ve sanayi sitesi alanlarının belirlenmesinde karşılaşılan sorunlar, coğrafi işaretler, kayıtlı elektronik postanın il müdürlerinin iş ve işlemlerinde kullanılması konuları ele alındı. İlk günkü toplantının ardından, katılımcılar için teknik gezi de düzenlendi.

    ÜNİVERSİTE VE SANAYİ EL ELE

    Toplantının açılış konuşmasını yapan OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, “Kaybettiğimiz zamanları telafi etmek adına 24 saat çalışmayı göze alamazsak, hep birilerini takip edeceğiz ve hep birilerinin ürettiğini tüketmek zorunda kalacağız. Biz bunun içini doldurmak için bölgesel olarak sektörleri, kümeleri, üniversiteleri ve kamu kurumlarını bir araya getirerek bir çaba içindeyiz. İl müdürümüzün ilgisi bizim için çok değerli” dedi.

    EŞ ZAMANLI TOPLANTILAR

    Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, ülke genelinde 9 bölgede eş zamanlı olarak ortak gündemle gerçekleşen il müdürleri istişare toplantısının amacının, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez, taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşları arasında koordinasyon sağlanması, bakanlıkça sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve kamu sanayi iş birliğinin kurumsallaştırılması olduğunu kaydetti. İki gün sürecek toplantıda il müdürlüklerinde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerinin konuşularak raporlaştırılacağını anlatan Konarılı, Üretim Reform Paketi’nin sanayiciler için taşıdığı öneme de değindi.

    İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLMELİ

    Daha sonra söz alan Ankara Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy da Ankara’nın büyük bir sanayi şehri olduğunu söyledi. Sanayi, üniversite ve kamu arasında iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, bunun için paydaşlara büyük görev düştüğünü dile getirdi.

    Anahtar Kelimeler: Bilim, Sanayi, Teknoloji, Bakanlığı, Ankara

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