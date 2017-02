Basın Bülteni

Eğitim - Sen Bolu Şubesi, Bakan Kaya'nın açıklamalarına karşılık istismarcıların daha kolay aklanacağını belirterek "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuk istismarına ilişkin yasaların yeterli olduğunu öne sürerek, istismarı engellemek için çocuklara “mahremiyet eğitimi” verilmesi gerektiğini savundu. Tam da bu noktada Türkiye’nin taraf olduğu ancak uygulamadığı uluslararası sözleşmeleri (CEDAW, CEDAW 19 Numaralı Tavsiye Kararı, İstanbul Sözleşmesi, AİHM kararları) ve ‘haksız tahrik indirimi’ ile cezasız bırakılan yüzlerce tecavüz olayını sayın bakana sormak istiyoruz. Erkek egemen yasalarınızın ve adalet sisteminizin istismarı meşrulaştırıp, artırdığının farkında mı değilsiniz yoksa yasaların yeterli olduğunu düşünmek işinize mi geliyor? Çocukları istismardan korumak için istismara uğradıkları cemaat ve tarikat yurtlarını, evlerini kapatmak yerine ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyerek cinsel istismarın sistematik yaşanmasını bekleyen Bakanlık, devletin temel bir sorumluluğu olan çocukları koruma sorumluluğunu ironik bir şekilde çocuklara yüklüyor. Bu aynı zamanda cinsel istismarın suçunu da çocuklara yüklemek demek oluyor. Üstelik kendini koruma eğitimi çocukların bedenini tanıma, ‘hayır’ deme, iyi dokunuş-kötü dokunuş gibi pedagojik bilgi çerçevesinde değil ‘mahremiyet’ üzerinden geleneksel namus anlayışı pekiştirilerek yapılması amaçlanıyor. Böylece cinsel istismara uğrayan çocuk kendini ve ‘mahremiyetini’ koruyamadığı için suçlu sayılacak ve istismarcılar daha kolay aklanmış olacak" dedi.

"YÜZLERCE ÇOCUĞA NE DİYECEĞİZ?"