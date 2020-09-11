İSTİYORLAR DİYE BUNLARI YAPMAYIN !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Diyelim ki yolda yürüyorsunuz. Arkanızda iki kişi kavga etmeye başladı dönüp ne oluyor bakar mısınız? Yoksa bakmadan yolunuza devam mı edersiniz? Şimdi hiç kendinizi kandırmayın refleks olarak sesin ve hareketin olduğu noktaya ne oluyor diye bakarsınız? Hatta bazen durup kavga ne olacak kim kimi dövecek? Kim ayıracak? Diye olayı izlersiniz.

Şimdi gülerek “ Onur bunlar nereden çıktı. Niye böyle başladın diyorsunuz değil mi? hemen anlatıyorum ancak öncelikle size bir sorum var. İnternetin olmadığını düşünün elinizde cep telefonu bilgisayar gibi aletlerde olmasın ve evden de dışarı çıkmıyorsunuz. Evde en çok ne yaparsınız? Tabi şimdi ne yapacağımız evdeki kişi sayısına bağlı 2 kişiysek oturup tavla oynarız diye cevaplar ile bana takılmak isteyenler olabilir ancak espriyi bir kenara bırakalım

Böyle bir durumda en çok yapacağımız şey televizyon izlemek. Peki, bir soru daha televizyon kanallarındaki gündüz kuşağı programlarına hiç baktınız mı? Acaba bilgi veren, insanı germeyen program var mı? Televizyoncu ve yapımcı arkadaşlar bana biraz kızacak ancak onlarda biliyor bu sorunun cevabını,

Örneğin yemek programı yapıyorsunuz. Kavga etmekten yemeklere bakan olmuyor. Moda diyorsunuz ondada şunu giydin bunu giydin diye tartışıyorsunuz. Temizlik diyorsunuz orada da şurayı yapmadın burayı yapmadın diye ortalık karışıyor. Kuaför programı yapıyorsunuz millet neredeyse bir birinin saçını yolacak. Hele birde gelinlerin ve kaynanaların tartıştığı programlar var ki onlara hiç girmiyorum bile. Bu programlara denk geldiğimde “ orada çalışan herkese Allah sabır versin diyorum.” Çünkü biliyorum bazı arkadaşlar bu programları mecbur kaldığı için yapıyor.

Niye mi mecbur kalıyor? Çünkü bilgi veren, insanları eğiten programlar artık televizyonlarda reyting almadığı için büyük televizyon kanalları istemiyor. Niye böyle oluyor niye bilgi veren eğitici programlar reyting almıyor? Çünkü üniversite öğrencileri yani eğitimli kesim artık televizyondan elini eteğini çekti. Tamamen internete yöneldiler. Filmleri, dizileri takip ettiği programları internetten izliyorlar. Genç ve eğitimli kesim bu yöne kayınca televizyonda işin kolayına kaçıp insanların dikkatini çekmek için bol kavga bol gerilim gelin kaynana tartışmaları yaptırıyor.

Peki, bu programları izlemek zorunda kalanlar kimler? Yaşlılar, ev hanımları, hastalar ve engelliler yani evde vakit geçiren kesim. Şimdi düşünelim bir ev hanımı bu programları izliyor geriliyor geriliyor akşam kocası eve gelince o sinir ve gerginlikle kavga çıkarmaz mı? ya da bahsettiğim programları izleyen bir hasta daha beter hasta olmaz mı? Bu programları izleyen bir engellinin ruh halini düşünebiliyor musunuz?

Sizin yaptığınız programlarla hayatı güzelleştirmeniz lazım. İnsanlara faydalı olup iyi vakit geçirmelerine yardımcı olmalısınız. Evet, belki insanlar başta söylemeye çalıştığım gibi kavga ve tartışma olan noktaya bakarlar ama bu insanlara bir şey kazandırmaz. Tam tersi daha sinirli daha gergin olmamızı sağlar hiç kimseye iyi gelmez. “Ben hiç okula gitmeden çoğu şeyi televizyondan öğrenmiş bir fiziksel engelli olarak bu programlardan ve programlardaki konseptten şikâyetçiyim inanın bana benim çocukluğumda yayınlar böyle olsaydı. Kendimi bu kadar geliştiremez belki de bu yazıları yazamazdım.”

Evet, günümüzde internet var. Ancak televizyon yine en etkili iletişim aracı işte bu yüzden “izleyici bunu istiyor. Diyerek kolaya kaçmaya hakkınız yok.” çünkü program yapımcıları ve tv kanalı sahipleri olarak izleyiciden hep bir adım önde olmak ve eğitici programlar yapıp insanlara bilgi vermeniz gerek hatta üniversite öğrencilerine hitap eden programlarla toplumun eğitimli kesimini de tekrar ekran başına döndürmenin yollarını bulmalısınız. Farkındayım bu söylediklerim zor işler ama insan istedikten sonra her işi başarabilir ve diğer insanlara faydalı olabilecek şeyler üretebilir…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…