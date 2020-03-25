İsveç ve Fransa’dan yeni kafile geldi

Haber: Volkan Yılmaz

7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek karantina altına alınacağının açıklanmasının ardından akşam saatlerinde İsveç'te yaşayan aralarında öğrencilerin de olduğu 23 kişi ilimize getirildi. İstanbul Havaalanı'ndan otobüslerle Bolu'ya getirilen vatandaşlar, geniş güvenlik önlemi altında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta, İsveç'ten gelenler kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına yerleştirildiler.

BİR KAFİLE DE FRANSA’DAN GELDİ

İsveç’ten getirilen grubun ardından gecenin ilerleyen saatlerinde Fransa'nın Lyon kentinden hareket ederek İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki 138 yolcu da sağlık ve güvenlik önlemleri altında Bolu’ya getirilerek Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdunda gerekli kontrollerin ardından karantinaya alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce de Yunanistan'dan 39, Kolombiya'dan 10 kişi getirilmişti. Son gelen kafile ile ilimizde karantina altına alınanların sayısı 230’a yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 12:57