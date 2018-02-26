HABER:Semih Baykal

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamada, Murska Sobota kentindeki şampiyonada Türk ekibinin finalde İsveç Temsilcisi Partille SC'yi 4-2 yenerek, namağlup bir şekilde mutlu sona ulaştığı bildirildi. Challenge 1 kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Bolu Belediyespor, Türkiye'nin aldığı ceza nedeniyle bir üst lig olan trophy kategorisine yükselme şansını kaybetti. Bundan önceki şampiyonaya katılacağını taahhüt eden Türk takımlarından Keçiören Bağlumspor'un turnuvada yer almaması nedeniyle Avrupa Hokey Federasyonu, Türkiye'ye ceza vermişti.

Türkiye'nin aldığı ceza nedeniyle Türk ekibi trophy kategorisine yükselme şansını kullanamadı.