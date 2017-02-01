Haber; ESRA ÖZTÜRK

14 BurdaAVM'nin de yapımını üstlenen Esas Holding bünyesindeki rezidans inşaatında çalışan bir işçi akşam saatlerinde inşaat halinde olan rezidansın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 7 aydır maaşını alamadığını iddia eden Celal Öztürk isimli işçi son çare olara14BurdaAVM'nin hemen yanında bulunan rezidanslardan birisinin çatısına çıkarak sesini duyurmak istedi. Parasını alamazsa intihar edeceğini belirten şahıs gören vatandaşlar olay yerine polis ve itfaiye ekiplerini çağırdılar. Bolu Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekipleri hava yastığı kurarak intiharın facia ile sonlanmaması için çaba harcarken, polis ise geniş güvenlik önlemleri aldı.

Celal Öztürk yaklaşık yarım saatlik ikna çabaları sonunda çıktığı rezidansın çatısından maaşının ödeneceği sözü verilerek indirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.