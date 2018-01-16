Haber: Semih Baykal

Bolu’nun en eski doktorlarından rahmetli Jinekolog Dr. Fikret Ayhan Özalp’in İsviçre’nin Cenevre şehrinde yaşayan kızı İnci de Boccard-Özalp memleketini unutmadı ve başında bulunduğu İsviçre-Türk Derneği aracılığı ile Gerede’de Seyit Mithat Dayıoğlu ortaokulu ve Sağlık Meslek Lisesi olmak üzere iki okulun kitap ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oldu. Derneklerinin amacının çocukların eğitimi ve okuması olduğunu belirten İnci hanım; “Babamın memleketine bir nebze de olsa ışık tutabildiysem ne mutlu bana” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Bolu’nun kendisinin hayatında çok önemli bir yeri olduğu nu belirten iyiliksever hemşehrimiz yoğun işlerinin arasında bulduğu ilk fırsattta memleketini ziyarete gelmek istediğini de sözlerine ekleyerek Cenevre’den Bolulu gençlere ‘Okuyun, okuduğunuz sürece desteğimizi esirgemeyeceğiz’ mesajı gönderdi.