İsyan ettiren yasaklama

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı gereği İzzet Baysal Caddesi yürüyüş, gezinti vb. amaçlı giriş ve çıkışına yasaklanmasının ardından Valilik ile Bolu Belediyesi ön kısım girişi emniyet birimleri tarafından bariyerlerle kapatılıp, işi olmayan vatandaşlara giriş izni verilmedi.

Ne var ki her iki taraftan giriş yasaklanırken, ara sokaklardan girişlere izin verilmesi kafaları karıştırdı. İzzet Baysal Caddesi üzerinde esnaflık yapan vatandaşlar yasaklar nedeniyle mağdur olduklarını belirterek isyan ettiler. Öte yandan bankalarda işi olan vatandaşlar ise güvenli mesafeyi koruyarak kuyruk oluşturdular. Bazı esnaflar madem vatandaş girişi yasaklandı, esnaflara da bu yasak getirilsin, bizde işyerlerimizi açmayalım. Üç kuruş para kazanmak için çekmediğimiz çile kalmadı. Kiramızı kim ödeyecek, evimize ekmeğimizi kim alacak diyerek yetkililere bu soruları sordular.

MASKE KRİZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hiç kimsenin maske satmayacağını, bunların devlet tarafından karşılanacağını belirmesi üzerine ilimizde maske krizi yaşanmaya başladı. Esnaflar, eczaneler, terziler gibi bir çok yerde fahiş de olsa satışı gerçekleşene maske satışının yasaklanmasının ardından, ihtiyacı olan vatandaşlar, maske temin edemediler. Maskesiz sokağa çıkmak da yasak olunca vatandaşlar çileden çıktı. Birçok vatandaş; “Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediyeden maske temin edemiyoruz. Herkes suçu birbirinin üzerine atıyor. Biran önce çözüm bulunmalı” diyerek tepki gösterdiler.

İKİ GÜNDE 38 BİN TL CEZA

İzzet Baysal Caddesine giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından iki gün içerisinde sokağa maskesiz gezmeye çıkarak kurallara uymayan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlere yönelik yapılan çalışmada 45 kişiye toplam 37 bin 860 TL para cezası kesildi. 3 bin lira ceza ödemek istiyorsanız sokağa maskesiz çıkmayın ve caddede dolaşmayın.