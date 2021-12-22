İşyeri hekimliği ve iş güvenliği hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Zonguldak Orman Bölge ve İşletme Müdürlüğü 2022 Yılı İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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