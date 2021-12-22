Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Zonguldak Orman Bölge ve İşletme Müdürlüğü 2022 Yılı İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İşyeri hekimliği ve iş güvenliği hizmeti alınacak
ZONGULDAK ORMAN BÖLGE VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞ YERİ HEKİMLİĞİ İŞİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ZONGULDAK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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