İtfaiye 2019’da kaç olaya müdahale etti?

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye’nin en seçkin itfaiye birliklerinin başında gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2019 yılında başarılı bir dönem geçirdi. Bolu halkının can ve mal güvenliği için 7/24 esasıyla görev yapan ekipler, geçtiğimiz yıl 12 aylık dönemde 1286 olaya müdahalede bulunarak yangın ve kazalarda hayati rol oynadı. Bolu Belediyesi söz konusu müdahalelerden 578’inin yangın, 780’nun ise kurtarma operasyonu olduğu duyurdu. İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 2019 yılında 49’u konut, 26’si işyeri, 40’ı baca, 86’sı araç ve 377’si de diğer yangınlar olmak üzere toplam 578 yangına müdahale edildiği belirtildi. Yine bu süreçte itfaiye müdürlüğü ekipleri 34’sı sıkışmalı trafik kazası, 2’si su altı kurtarması ve 672’i ise de çeşitli olaylar olmak üzere toplamda 780 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ayrıca, yıl içinde 14 bin 638 kişiye de eğitim verdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020, 10:10