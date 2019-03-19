İtfaiye aracını gelin damat aracı yaptılar

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İtfaiye Müdürlüğünde çalışan itfaiyeciler yeni evlenecek olan mesai arkadaşlarına sürpriz yaptı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında halkın üzerinde farkındalık yaratmak isteyen itfaiyeciler mesai arkadaşlarına jest yaparak itfaiye öncü aracını gelin arabası gibi süsleyip önünü de bir bebek astılar.

İtfaiye aracı ile Bolu merkeze bağlı Çampınar Köyünden hareket eden damat Fatih Sucu ve itfaiyeci arkadaşları Karaköy’e giderek gelini evinden alıp sirenler içerisinde şehit turu yaptılar.

Bolu İtfaiye Müdürü Mehmet Duman’ın, özel girişimleriyle genç çiftlerin nikahları 14 Şubat sevgililer gününde gerçekleşti. Düğün ise 17 Mart 2019 tarihinde damadın oturduğu Çamköy’de gerçekleşti. Damat düğün akşamı damatlık yerine işte kullandığı itfaiye kıyafetini giyerek eline de yangını söndürmek için kullandığı su hortumuyla gece boyunca, eşi ve itfaiyeci arkadaşlarıyla eğlendi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 16:28