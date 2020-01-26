İtfaiye deprem bölgesine gitmeye hazır

Haber: N. Halid Altundal

Depremin meydana geldiği saat itibariyle ülke genelinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlıkları ve AFAD ekipleri ile iletişim halinde olan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesinde ihtiyaç duyulması halinde yola çıkmak için hazır kıta bekliyor.

Deprem bölgesinde çalışmaları an ve an takip ettiklerini ifade eden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman; “İtfaiye daire başkanlarımız ve İtfaiye il müdürlüklerimiz ile kurmuş olduğumuz whatsapp gurubunda haberleşmeye başladık. İlk etap da Malatya İtfaiye Daire Başkanımız ile irtibata geçtik. Kendisiyle yaptığımız görüşmede Pötürge, Kale ve Doğanyol’dan yoğun ihbar aldıklarını ve ekiplerini o bölgeye yönlendirdiklerini bildirdiler. Elazığ İtfaiye Müdürlüğümüzde yangın ve bina çökmelerine karşı ekiplerini görevlendirdiklerini söylediler. Daha sonra büyükşehirlerimizden guruplar halinde kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bolu AFAD Müdürlüğümüzle beraber gelişmeleri yakından takip ettik. Türkiye AFAD Müdahale çerçevesinde Bolu 3.seviye destek ekibi olarak hazır bulunmaktayız. Olay yerindeki ekiplerimiz değişim talep ettiği zaman AFAD BAŞKANLIĞI ve İl Müdürlüğü kapsamında Bolu Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın talimatları doğrultusunda 6 kişilik ve 9 kişilik ekiplerle beraber 1 kurtarma ve 1 yangın söndürme arazösü ile hazır beklemekteyiz” dedi.