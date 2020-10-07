İtfaiye dolu yağışına karşı uyardı

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimiz Bolu’da sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 8 ila 10 derece düşecek. Sıcaklığın en yüksek 28 en düşük 10 derece olacağı 8 Ekim Perşembe günü ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen yoğun yağışlar Cuma günü de etkisini hissettirecek. Meteorolojik verilere göre Cuma günü ilimizde sağanak yağışın etkili olması beklenirken sıcaklık en düşük 11 en yüksek 21 derece olacak. Soğuk havanın etkisi altına girecek ilimizde sıcaklığın hafta sonu en düşük 8 en yüksek 23 derece olması bekleniyor. Öte yandan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada vatandaşları olası dolu yağışına karşı dikkatli olmaları için uyardı.