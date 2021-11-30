İtfaiye eğitim verdi

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen yanma ve yangın güvenliği etkinliği kapsamında Latife Hanım Anaokulu ve Kanuni Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teorik ve pratik eğitim düzenlendi

İtfaiye eğitim verdi

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yanma ve yangın güvenliği kapsamında düzenlenen etkinlikte yangın tüpleri ile alevlere nasıl müdahale edileceği konusunda Latife Hanım Anaokulu ve Kanuni Anadolu Lisesi öğrencilerini bilgilendirerek yangınların engellenmesi veya yangınların önüne geçilmesi konusunda bilgilendirmede bulundu. Özellikle öğretmenlerin ve çocukların yangınla mücadele ve olağanüstü durumlarda ne yapmaları gerektiği konusuna önem veren ekipler, bu kapsamda uygulamalı çalışmalarını gerçekleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, 15:36
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