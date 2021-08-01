İtfaiye ekiplerimiz yangın bölgesinde

Haber: Yasin Bilgi

Ekiplerimiz Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangının söndürülmesi için çalışacaklar.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla, Manavgat’ta çıkan orman yangınına müdahale için yola çıktı. Ekiplerimiz, günlerdir kontrol altına alınamayan ve tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğan yangının söndürülmesi için çalışacaklar.

Ekipleri yolcu etmek için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına giden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Ege ve Akdeniz bölgelerimizde son günlerde meydana gelen orman yangınları tüm ülkemizi olduğu gibi Bolu Belediyesi olarak bizleri de çok büyük bir üzüntüye boğdu. Bizler yangınların başlaması ile birlikte bölgede bulunan belediye başkanları ve başkan yardımcıları ile sürekli irtibat halindeydik. Yardım istenmesi halinde özellikle Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye hemen gönderebileceğimizi belirtmiştik. Böyle bir talep geldi ve arkadaşlarımız hemen hazırlıklarını yaptılar ve yangın bölgesine doğru yola çıkıyorlar. Bizler itfaiye müdürlüğü olarak bölgedeki yangınların söndürülmesi için var gücümüzle çalışacağız. Ben arkadaşlarıma başarılar ve kolaylıklar diliyorum”

“Bölge halkına sürekli su sevkiyatında bulunuyoruz”

Rasim Özdemir konuşmasının devamında yangın bölgesine yangınların çıktığı günden bugüne kadar tırlarla su sevkiyatı yaptıklarını da belirterek; “

“Ayrıca bizler Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın talimatıyla yangınların başlamasından itibaren bölgeye çok sayıda su sevkiyatında bulunduk. Biraz sonra bir tırımız daha yola çıkacak ve bölgedeki vatandaşlarımıza su ulaştıracak. Tabi sularımızı da buradaki Abant Su fabrikasından sağladık. Ben Abant Su fabrikasının yetkililerine de ücretsiz olarak su sağladıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yanan bir bölge tamamen Bolu Belediyesi tarafından ağaçlandırılacak. Son olarak, Bolu Belediyesi’nin yangın bölgesindeki bir noktayı tamamen ağaçlandıracaklarını da belirten Özdemir;

“T.C. Bolu Belediyesi olarak bölgedeki halkımızın yaralarının sarılması için her şeyi yapacağız. Özellikle Bolu Belediyesi olarak yangın bölgesindeki bir yerin ağaçlandırılması için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.