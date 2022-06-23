İtfaiye ekiplerinden hayati uyarı!

Haber: Uğur Balaban

Bilindiği üzere çiftçiler için vazgeçilmez olan traktörler yaz aylarının gelmesiyle birlikte, gün yüzüne çıktı. Tarlada, ormanda, yaylada faaliyet gösteren traktörler, devrilerek insanların hayatlarına mâl olabiliyor. Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri bu tür traktör devrilmelerinin ve ölümlerin önüne geçmek adına hayati uyarıda bulundu. Traktörlerin üzerinde rops demirinin takılı olmasının gerektiğini vurgulayan ekipler, “İlçemizde ve bölgemizde yaz aylarının başlamasıyla tarla, yayla, orman ve hususi işlerimizde kullandığımız traktörlerimizde devrilme ve yan yatma esnasında hayati önem taşıyan rops demiri takılı olmasına dikkat edilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022, 12:15