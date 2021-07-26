İtfaiye ekiplerinin koşuşturmacası

Dörtdivan belediyesi itfaiye ekipleri aynı anda meydana gelen iki farklı olaya koşuşturdu. İlçenin bir köyünde çıkan yangına ve bir mahallesinde ağaçta mahsur kalan kediye müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin koşuşturmacası

Haber: Aysun Beykoz

İlimizin ilçesi Dörtdivan’ın Süleler köyünde ot yangını meydana geldi. Havaların sıcak olmasıyla birlikte çayırlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü otlar alev almaya başladı. Durumu fark eden köylüler yangını Dörtdivan Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler alevlere müdahale etti. Öte yandan aynı vakitlerde Dörtdivan’ın merkezine bağlı Kadılar Mahallesinde, yavru kedi ağaçta mahsur kaldı. Ağaç inemediğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kedi için seferber olan ekipler, yavru kediyi  ağaçtan indirerek doğaya serbest bıraktı.

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