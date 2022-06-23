İtfaiye ekiplerinin yavru kedi ile imtihanı!

Haber: Okay Özcan

Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta park halinde olan bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru kedinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaya başladığı sırada yavru kedi bulunduğu yerden çıkarak başka bir aracın motor bölümüne girdi. Kedinin girdiği ikinci aracın sahibine ulaşan ekipler, yavruyu bulunduğu yerden çıkarmak istedikleri sırada, korkan kedi sokak üzerinde park halinde olan başka bir araca kaçtı.

İtfaiye ekiplerini peşinden koşturan yavru kediyi uzaklaştırmak için girdiği üçüncü aracın motor bölümüne oksijen tüpüyle hava verildi. Tüpten çıkan sesten korkan kedi araçlardan uzaklaşarak bir apartmanın yağmur hattına girmeye çalıştığı sırada yakalandı. İtfaiye erinden de kaçan kedi gözden kayboldu.