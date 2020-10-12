İtfaiye ekipleriyle birlikte geldi

Mudurnu yolunda ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptı. Yangın bölgesine ilk giden yetkilide Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir oldu.

İtfaiye ekipleriyle birlikte geldi

Alınan bilgiye göre, Gövem Yaylası Atdoruğu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gönderilen Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekipler tarafından vatandaşların da yardımıyla ormanın iç kısımlarına sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir de yangın haberini alır almaz olay yerine gitti. Özdemir, yangın bölgesinde köylülere destek olup, Bolu Belediyesi'nin her zaman onların yanında olduğu söyledi. Özdemir ayrıca yangın söndürme çalışmalarını da yakından takip etti.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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