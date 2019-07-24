İtfaiye erlerinden alkışlanacak hareket

Haber: Birol Ertunç

Bolu Merkeze bağlı Oğulduruk Köyü’nde sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köy halkının ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bolu İtfaiyesi’ne bağlı ekipler, il merkezine 14 kilometre uzaklıktaki köye 13 dakikada ulaşarak yangına müdahale etti.

EKİPLER YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN YOĞUN UĞRAŞ VERDİ

İtfaiye erlerinin yoğun uğraşlarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 ahır, 3 samanlık, bir baraka, bir traktör ve römork tamamen yanarken, üç katlı ahşap bir evde ise büyük hasar meydana geldi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARINDA ALTIN BİLEZİK BULUNDU

Soğutma çalışmalarını sürdüren Bolu İtfaiyesi ekipleri, yanan evin enkazının içinden ziynet eşyası buldu. İtfaiye erleri, bulunan altın bileziği sahiplerine teslim etti. Yangınla büyük üzüntü yaşayan aile, bileziklerinin bulunmasıyla bir nebze teselli olurken, Bolu Belediyesi İtfaiyesi’ne teşekkür etti.