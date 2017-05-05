Haber: BMA

Taşkesti Belediyesi’nin araç filosunun ve hizmet kapasitesinin genişlemesi ile artık yetersiz hale gelen itfaiye garajı için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında toplamda 400 metrekare alana sahip yeni kapalı itfaiye garajı ve depolarının bulunduğu bina inşaatının kaba inşaat kısmında sona gelindiği belirtildi. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, “Beldemizde belediye çalışmalarını artırarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için duraksamadan çalışıyoruz. Belediye hizmetlerine dahil ettiğimiz araçlar ile çalışma alanlarımızı genişletiyoruz. İtfaiye Müdürlüğü filosuna bu kapsamda kattığımız araçlarımız için alan sorunu yaşamaya başlamıştık. Yeni yapılan garaj ve depo alanları ile bu sorunu aşacağız. 400 metrekare alana yapılan binanın kaba inşaatı tamamlandı. İnce işlerinin de tamamlanmasının ardından inşallah binamızı hizmete sunacağız. Beldemize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.