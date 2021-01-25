İtfaiye güçlükle müdahale etti

Yeniçağa ilçesi Camiatik Mahallesinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

İtfaiye güçlükle müdahale etti

Haber: N. Halid Altundal

Yangın, Yeniçağa ilçesi Camiatik Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın havalandırma boşluğunda bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Havalandırmadan gelen dumanları fark eden bina sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede Yeniçağa Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına bir dairenin havalandırmasına açılan dar bir pencereden güçlükle müdahale edebildi. Yangın ekiplerin çabaları sonucu büyümeden söndürüldü.

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