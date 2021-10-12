İtfaiye Haftası’nı kutladılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

27 Eylül-03 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle Bolu Belediyesi tarafından dün akşam bir yemek programı düzenlendi. Etkinliğe gerek Bolu gerekse Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen yangın, sel, deprem gibi afetlerde cansiperane görev yapan kahraman itfaiye personelleri ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Belediye Meclis Üyesi Suat Orhan, İtfaiye Müdürü Mehmet Duman katıldı. İtfaiyecilerin haftalarını kutladığı gecede Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve İsa Özcan, geceye katılanlarla sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.