İtfaiye Haftasını kutladılar

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, itfaiye personelini ziyaret etti. Başkan Fatih Kavak, İtfaiye Haftası dolayısıyla yaptığı ziyarette pasta keserek personelin haftasını kutladı. Fatih Kavak, itfaiye erlerine ayrıca hazırlatılan hediye paketlerini de verdi.

Başkan Kavak, “İtfaiye Haftası münasebetiyle itfaiye personelimizi ziyaret ettik. Belediyemiz itfaiye biriminde görev yapan arkadaşlarımızın 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftasını kutladık. 7 gün 24 saat bu görevi layıkıyla yerine getiren itfaiye birimine ve destek gerektiğinde hazır bulunan tüm belediye personelime çok teşekkür ediyorum” dedi.