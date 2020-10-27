İtfaiye Müdürlüğü Uyarıyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden soba ve baca yangınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları hususunda açıklama yapıldı. Açıklamada, kış aylarına girmeden vatandaşların; sobalarına ve baca temizliğine, olası baca yangınlarına karşı mutlaka bacalarını temizletmeye ve kontrol ettirmeye özen göstermeleri istendi.

İtfaiye Müdürlüğü açıklamasında, “Soba bacalarının temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından da önem taşıyor. Temizlenmeyen soba bacaları zaman içinde kurum bağlayarak tıkanmalara sebep oluyor. Tahliye edilemeyen karbon monoksit gazları ölümlere, kurum tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Kirli bir baca, yakıtın doğru yanmasını engellerken oluşan parçacıklar da bacalarda ciddi tıkanıklıklara sebebiyet veriyor. Temiz bir baca, yakıtın daha kaliteli yanmasıyla tasarruf sağlıyor ve çevre kirliliğini de önlüyor” ifadelerine yer verildi.