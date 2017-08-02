Haber: Esra Öztürk

Olay öğle saatlerinde Bolu’nun Kılıçarslan Mahallesi 112 Nolu Sokak’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Nolu Sokak’ın boş arazi olan kısmında plakası olmayan ve trafikten men edilmiş bir araç yanmaya başladı. Vatandaşlar, yangın yüzünden çıkan dumanı fark edince olayı 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde yangını kontrol edip, söndürmeyi başardı. Yangının neden çıktığı bilinmezken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri arabada incelemelerde bulundu.

AZ DAHA EV YANACAKTI