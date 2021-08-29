İtfaiye üstü ekipman alımı ve montajı yapılacak

ARAÇ ÜZERİNE İTFAİYE EKİPMANI ALIMI VE MONTAJI EFLANİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

İtfaiye üstü ekipman alımı ve montajı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Araç Üzerine İtfaiye Ekipmanı Alımı ve Montajı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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