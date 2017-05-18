Haber: Kasım ŞAHİN

Öğle saatlerinde gerçekleşen tatbikata, hastanede bulunan vatandaşlar, hastane personeli, UMKE ekibi katıldı. Tatbikata hastane otoparkı kapatılarak başlandı. İlk olarak hastanede bulunan vatandaşlar tahliye edilerek kapatılan otoparka alındı. Daha sonrasında itfaiye ekipleri tarafından yakılan yangın yakıldı ve vatandaşlara aynı sırada bilgi verildi. Kontrollü bir şekilde yanan yangın ilk olarak itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ardından yangın tüpü ile vatandaşlara yangına nasıl müdahale etmeleri gerektiği hakkında bilgi verildi ve uygulamalı bir şekilde gösterildi.

İtfaiye erleri tarafından yakılan tatbikat ateşi, hastane personeli tarafından büyük bir itinayla söndürüldü. Hemşireler ise yangın tüplerini korkusuzca ellerine alarak alevlerin üzerine sıkarak söndürmeleri büyük alkış aldı.