Haber: Kasım ŞAHİN

Vatandaşın mal ve can güvenliğini korumak için 7/24 göreve hazır olan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 9 ay içerisinde 2 bin 138 olaya müdahale etti. 2018 yılı Ocak ayı itibariyle Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 68 konut yangını, 14 işyeri yangını, 71 araç yangını, 247 çöp, ekin ve kuru ot yangına müdahale ederken, 21 sıkışmalı trafik kazası ve 398 adet kurtarma olayına müdahale etti.

Diğer yandan itfaiye ekipleri tarafından 9 aylık süreçte toplam 3409 kişiye de eğitim verildi. Bu görevleri yanı sıra itfaiye ekipleri su basma, su verme, yol sulama, yıkama, merdivenli araç hizmeti, baca temizleme kontrolü, su çektirme, işyeri denetim ruhsat gibi faaliyetlerini vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda devam ediyor.