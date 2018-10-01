Haber: Kasım ŞAHİN
Vatandaşın mal ve can güvenliğini korumak için 7/24 göreve hazır olan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 9 ay içerisinde 2 bin 138 olaya müdahale etti. 2018 yılı Ocak ayı itibariyle Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 68 konut yangını, 14 işyeri yangını, 71 araç yangını, 247 çöp, ekin ve kuru ot yangına müdahale ederken, 21 sıkışmalı trafik kazası ve 398 adet kurtarma olayına müdahale etti.
Diğer yandan itfaiye ekipleri tarafından 9 aylık süreçte toplam 3409 kişiye de eğitim verildi. Bu görevleri yanı sıra itfaiye ekipleri su basma, su verme, yol sulama, yıkama, merdivenli araç hizmeti, baca temizleme kontrolü, su çektirme, işyeri denetim ruhsat gibi faaliyetlerini vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda devam ediyor.
İtfaiyecilerimiz binlerce olaya müdahale etti
CHP’li Özkoç “Milletin ittifakını sandıkta...
Özel İlhami Ertem okullarına yangın eğitimi...
Okullarda aşure sevinci
Veterinerler Odası’na Ok başkan seçildi
Gerede Keçeli’yle içme suyuna kavuşacak
Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Elektrik ve Doğalgaza yine zam
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!