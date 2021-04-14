İtfaiyede ilk iftar

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan itfaiye personelleri, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan müdürlüğün yemekhanesinde ramazan ayının ilk iftarları öncesinde el birliği ile sofra hazırladı. Sofra başında akşam ezanının okunmasını bekleyen itfaiye personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ikametgah yangını ihbarı üzerine yemeklerini sofrada bırakarak göreve gitti.

İtfaiye personeli, yapılan ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine yoldan dönerek iftar saatine yetişti. Daha sonra merkeze dönen itfaiye ekipleri, kıyafetlerini değiştirmeden oruçlarını açarken, telsiz başında bir nöbetçi bırakarak olası bir tehlikeye karşı da hazır bekledi.

İftarın ardından tüm personel, itfaiyeci duası yaptı. Mesleğe başladığı günden bu yana 10 yıldır iftarını görev başında yaptığı ifade eden İtfaiye Çavuşu İsmail Eryılmaz, "Yeri geliyor sahurda olay çıkıyor yangın ya da kaza yerinde oluyoruz, yeri geliyor olay yerinde iftar ve sahur yapıyoruz. Hep beraber buradayız" dedi.

Eryılmaz, vatandaşların önce can sonra da mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını da sözlerine ekledi.