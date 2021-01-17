İtfaiyede önlemler alındı

Yangın, afet, trafik kazaları ile acil durumlara müdahale edebilecek tecrübeli ekibiyle şehrimizin vatandaşlarına güvenli bir yaşam ortamı sağlamayı hedefleyen Bolu itfaiye ekibi, yangın ve acil durumlarda kullanılabilecek ve periyodik bakımları yapılan atlama brandaları, oksijen tüpleri, gaz maskeleri ve yangın tüpleriyle göreve hazır. Erlere gerekli spor ve hizmet içi eğitimleri de verilen Bolu Belediyesi İtfaiye personelinin, tam donanımlı kışa hazır beklediği gözlendi.

Bu kış da itfaiye tarafından, yangına hassas bölgeler belirlenip, az sayıdaki sobalı evler için baca temizliği uyarılarının yapıldığı belirtildi. Ayrıca ekip, soba ile ısınan eski ahşap yapılar için gerekli önlemleri alarak, baca temizliği uyarılarını ve yardımları yapmaya devam ediyor. Köy ve beldelerimizde meydana gelen yangın vakalarına da anında yardım elimizi uzatmayı amaçlayan Bolu İtfaiyesi çalışanları, vatandaşlarımıza kazasız belasız bir kış geçirmeleri temennisinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 14:22