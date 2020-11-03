İtfaiyeden 2020 yılında yoğun mesai

Haber: C. Kutay Aykan

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 7/24 büyük bir özveriyle görev yapan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl yangın ve kazalar gibi toplam bin 286 olaya müdahalede bulunarak hayati rol oynadı. İtfaiye ekipleri, bu yıl ise 10 aylık süreç içerisinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına yoğun çalışmalarına devam etti.

İtfaiye ekipleri geride kalan 10 ayda 469 yangın olayına müdahale ederken 487 tane ise kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada geçen yıla göre konut yangınının bu yıl arttığı belirtildi. 2020 yılı içerisinde 76 konut yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri 24’ü sıkışmalı trafik kazası, 1'i su altı kurtarması ve 672’si de çeşitli olaylar olmak üzere toplamda 780 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Öte yandan İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen eğitimler de aralıksız sürdürülüyor. 2020 yılında geride kalan süre içinde itfaiye tarafından bin 604 kişiye eğitim verildiği belirtilirken güvenlik, bakım ve tatbikat olmak üzere de 667 uygulama yapıldı.