İtfaiyeden bayram mesaisi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler Kurban Bayramı’nı da yoğun mesai temposuyla geçirdi. İtfaiye ekipleri bayramda da mesaiye arama vermeden devam ederken ikinci gün yoğun bir tempoda çalıştılar. İtfaiye erleri Pazartesi günü yangından kazaya, hayvan operasyonundan eli banka sıkışan çocuğa kadar tam 8 olaya müdahale etti.

İtfaiye ekipleri bayramın ikinci gününde, İhsaniye Mahallesindeki ev yangınına; D-100 Kara yolu Bolu istikameti makarna fabrikası önünde meydana gelen trafik kazasına; Banaz köyündeki müştemilat yangınına; Gölyüzü Mahallesi Tavil Mehmet Paşa Caddesi üzerinde bina dumanlama; Çepni köyü Akkayalar mevkiinde trafik kazasına; Yeni Sefa köyünde kuyuya düşerek ölen buzağıya; Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde eli oturma bankına sıkışan çocuğa ve Karacasu Fatih Mahallesi Seben Caddesi üzerindeki ev yangınına mühadale etti.