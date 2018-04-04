Haber: Kasım ŞAHİN

İtfaiye Müdürü Mehmet Duman’ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; İtfaiye Müdürlüğümüzün ALO 110 İtfaiye ihbar hattı Türk Telekom Müdürlüğü tarafından 05.04.2018 günü 02:00 ile 06: 00 saatleri arasında yapılacak olan iyileştirme çalışması nedeniyle 15 dakika aranan numaralara cevap veremeyecektir.

Vatandaşlarımızın itfaiyeyi ilgilendiren ihbarlarını ALO 153, 4442658, 0.374.2153719 ve 05068381417nolu telefonlara haber vermeleri önemle rica olunur denildi.