İtfaiyeden inek operasyonu

Haber: Birol Ertunç

Her gün onlarca ihbara yanıt veren ve sadece vatandaşların değil hayvanların da can güvenliği için çalışmalarını sürdüren Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yeni bir hayvan kurtarma operasyonuna imza attı. İlimiz Merkez ilçesi Karacaağaç Mahallesi’nde bulunan Kızılay Afet Deposu arkasında bir ineğin gölete düştüğü ihbarı alan itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede söz konusu yere gelen itfaiye ekipleri küçük gölete düşen ineği bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.