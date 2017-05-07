Haber: Kasım Şahin

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Sandallar Mahallesi Kanalüstü Sokak sakinleri sabah uyandıklarında büyük bir şoka uğradı. Sokak üzerinde özel bir konutun bahçesinde bulunan kuyuya inek düştü. Kuyuya düşen ineği fark eden sokak sakinleri 110 İtfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Bolu İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun çalışmalar sonrası ineği düştüğü kuyudan çıkararak ölümden kurtardı. İneğin sahipleri, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, yaralı hayvan muayene edilmek üzere veterinere götürüldü.