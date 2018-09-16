Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu'da, su kanalında biriken çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeni Akçakavak köyünde Emin Gökarslan'a ait inek, evin yakınlarında otlarken su kanalına girdi ve kanal içinde biriken çamura saplandı. İneğinin çamura saplandığını gören Gökarslan, Bolu Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çamurda tümüyle hareketsiz kalan ineği halatla çekerek çıkardı.